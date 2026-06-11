Роспотребнадзор заявил о готовности России к пандемиям опаснее ковида

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости подчеркнула, что государство делает всё необходимое для борьбы с пандемиями, которые могут быть даже страшнее ковида.

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По ее словам, Роспотребнадзор отслеживает возникновение рисков в любой точке мира. Ранее глава службы уже сообщала, что на данный момент самым высоким пандемическим потенциалом обладает вирус гриппа.

Вспышка Эболы в Африке также находится под контролем: Россия направила в пострадавшие страны мобильные лаборатории и вирусологов. Граждане могут чувствовать себя спокойными и защищенными.

Ведомство продолжает мониторинг эпидемиологической обстановки как внутри страны, так и за ее пределами. В случае возникновения угрозы будут задействованы все имеющиеся ресурсы для защиты населения.