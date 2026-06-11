Посольство России выразило возмущение в связи с осквернением мемориала в Гюмри

Посольство России в Ереване выразило возмущение в связи с осквернением в Гюмри мемориала «Мать Армения», посвящённого героям Великой Отечественной войны.

«Речь идёт об умышленной атаке на нашу общую историческую память и о попытке надругательства над Великой Победой», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что Москва рассчитывает на чёткую оценку произошедшего со стороны властей Армении. В заявлении подчёркивается, что виновные должны быть привлечены к ответственности, а подобные провокации в будущем пресечены.

Ранее сообщалось, что неизвестные сорвали позолоченные буквы с названий городов-героев Великой Отечественной войны.