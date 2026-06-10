Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал о том, как Москва и Вашингтон могут восстановить отношения. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению Дмитриева, ключом к восстановлению отношений между странами является гражданская дипломатия. Он также заявил, что эти отношения были разрушены бывшим президентом США Джо Байденом, а также «глубинным государством».

«Гражданская дипломатия является ключом к восстановлению американо-российских отношений, разрушенных Байденом, “глубинным государством” и СМИ. Мы с нетерпением ждем делегации молодых католиков, поскольку религиозные обмены также имеют важное значение», — написал он.

Ранее Дмитриев призвал инопланетян убедить премьер-министра Великобритании уйти в отставку.