Берн станет одной из первых европейских столиц, которые протянут Москве руку для возобновления полноценных отношений после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин.

По его словам, в последние годы диалог Москвы и Берна "оставляет желать лучшего", несмотря на то, что на протяжении десятилетий он "постепенно развивался по нарастающей".

"Уверен, что после убедительной победы русского оружия или же успешного дипломатического урегулирования на всем хорошо известных российских условиях, официальный Берн станет одной из первых европейских столиц, стремящихся восстановить былые отношения с Россией", - подчеркнул дипломат на приеме по случаю Дня России.

Он отметил, что попытки противников добиться международной изоляции России провалились, и многочисленные гости на приеме - "яркое тому подтверждение".

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