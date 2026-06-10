Небензя рассказал об ответе генсека ООН по Буче

Генсек ООН Антониу Гутерриш ответил на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Буче, рассказал журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава МИД направил письмо Гутерришу 1 мая. В послании были сформулированы 12 вопросов, касающихся событий в Буче.

«В соответствии со своей продолжающейся практикой «двойных стандартов» генеральный секретарь ООН вновь ограничился стандартной формальной отпиской. Ни на какой вопрос не было ответа из 12 поставленных», — подчеркнул Небензя.

Постпред отметил, что такой избирательный подход показывает, что в ООН с предвзятостью относятся к России.

Небензя пояснил, что российская сторона продолжит «стучаться в дверь» в контексте Бучи, но иллюзий у Москвы нет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что отсутствие данных — фотографий, свидетельств родственников, прочих документов — о «погибших в украинской Буче» в 2022 году свидетельствует о том, что все обвинения, которые выдвигают против России в этом отношении — ложь.

Странности начались после ухода российских военных из Бучи

В Минобороны России констатировали, что за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.