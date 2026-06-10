Стало известно, как на самом деле Трамп относится к Путину

Президент России Владимир Путин нравится главе Соединенных Штатов Дональду Трампу, так как является сильным лидером, рассказал в беседе с журналистами News.ru политолог Евгений Минченко.

По данным портала, Трамп неоднократно высказывался о президенте России. Так, 17 августа 2020 года он назвал Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, председателя КНР Си Цзиньпина «шахматистами мирового класса».

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме 14 июля 2025 года президент США охарактеризовал российского лидера как «крутого парня».

«Думаю, что Путин лично Трампу нравится как сильный лидер — американец сравнивает его с собой», — отметил Минченко.

По его мнению, президент США желает заключить с Россией некую сделку, которая позволила бы ему высвободить силы с Европейского континента и сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

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Вместе с тем, уточнил политолог, в настоящий момент эта идея встречает слишком сильное сопротивление в США.

Эксперт предположил, что если бы Трамп, «осторожный политик», пошел на второй срок сразу после первого, сохранил бы пост президента, то конфликта на Украине можно было бы избежать.