В Госдуме отреагировали на визит дипломатов ЕС в МИД

Прием послов Британии, ФРГ, Франции в МИД России — это важное событие, заявил в беседе с журналистами News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал встречу с послами «евротройки». По словам главы ведомства, европейских дипломатов внимательно выслушают.

Парламентарий отметил, что российской стороне важно встретиться с европейцами, услышать их мнение по ряду позиций.

По его словам, в ходе беседы будет понятно, насколько откровенны дипломаты, какие требования они будут выдвигать — абсурдные, однобокие или учитывающие интересы российской стороны.

«Мы еще раз будем излагать свои позиции, они пусть излагают свои. В любом случае, чем больше будет таких контактов, тем лучше», — подчеркнул Чепа.

Ранее сообщалось, что 7 июня Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лавров: Послы Британии, Франции и Германии попросили о приеме в МИД России

По итогам встречи стороны выдвинули ряд требований к России — призвали Москву немедленно ввести режим прекращения огня, согласиться на выплату репараций Киеву и на ввод европейского контингента на территорию Украины.