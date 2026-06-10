Российское посольство высмеяло предложение по санкциям от Евросоюза
Посольство России в Нидерландах высмеяло новые предложения по санкциям Евросоюза. Об этом дипмиссия написала в соцсети X.
В ответ на предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по запрету на импорт рыбы из России, в посольстве предложили «запретить дышать российским воздухом». Кроме того, дипломаты также указали на то, что новые санкции приведут к росту цен в Европе.
«У нас есть идея получше: вместо того, чтобы запрещать российскую рыбную продукцию (и да, готовьтесь к росту цен), еврократы могли бы просто запретить европейцам дышать воздухом, приносимым ветром из России», — написали в посольстве.
СМИ раскрыли детали новых санкций против РФ
Ранее фон дер Ляйен предложила ввести полный запрет на импорт рыбы из России, включая треску.