Российское посольство высмеяло предложение по санкциям от Евросоюза

Посольство России в Нидерландах высмеяло новые предложения по санкциям Евросоюза. Об этом дипмиссия написала в соцсети X.

В ответ на предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по запрету на импорт рыбы из России, в посольстве предложили «запретить дышать российским воздухом». Кроме того, дипломаты также указали на то, что новые санкции приведут к росту цен в Европе.

«У нас есть идея получше: вместо того, чтобы запрещать российскую рыбную продукцию (и да, готовьтесь к росту цен), еврократы могли бы просто запретить европейцам дышать воздухом, приносимым ветром из России», — написали в посольстве.

СМИ раскрыли детали новых санкций против РФ

Ранее фон дер Ляйен предложила ввести полный запрет на импорт рыбы из России, включая треску.