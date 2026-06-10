Россия и Китай проголосовали против антииранской резолюции МАГАТЭ

Подготовленную США антииранскую резолюцию МАГАТЭ не поддержали Россия и Китай. К ним присоединился Нигер. Голосование состоялось в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии.

Несмотря на позицию Москвы, Пекина и Ниамея, разработанный Вашингтоном проект документа утвержден, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. За резолюцию проголосовала 21 страна, 10 государств воздержались.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов проект американской резолюции назвал позорным. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон пытается переложить ответственность с агрессора на жертву. Тегерану предъявляется целый ряд требований.