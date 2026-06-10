Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила помочь сотрудникам ЮНЕСКО купить билеты в Севастополь на фоне их заявления об отсутствии доступа организации к музею «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», по которому был нанесён удар ВСУ.

«Доступа нет, говорите? Есть доступ. Могу лично билеты купить «сотрудникам секретариата». Заодно и по местам многочисленных атак ВСУ на российских журналистов провезём. И обязательно посетим Старобельск», — заявила она.

Ранее в ЮНЕСКО выразили обеспокоенность ударом ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя», организация осуждает нападения на культурные объекты.