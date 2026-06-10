«Бессовестные паразиты»: Путин подписал закон об аресте имущества релокантов

Владимир Путин 10 июня утвердил закон, позволяющий арестовывать имущество граждан, находящихся за границей, по административным делам о дискредитации армии, пропаганде нацизма и возбуждении ненависти. Депутаты назвали уехавших из России «бессовестными паразитами», а правозащитники окрестили документ «законом о заложниках».

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Президент России Владимир Путин 10 июня подписал закон, который кардинально меняет правила игры для граждан, находящихся за пределами страны. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, позволяет арестовывать имущество релокантов по административным делам без их присутствия в суде.

Новые нормы распространяются на дела о дискредитации Вооружённых сил РФ, злоупотреблении свободой массовой информации, пропаганде нацистской символики, возбуждении ненависти или вражды, а также о неуплате административных штрафов. Если обвиняемый находится за границей и его невозможно надлежащим образом уведомить, суд сможет рассмотреть дело заочно, назначив государственного защитника.

В Госдуме не скрывают политической подоплёки закона. Депутат от крымского региона Михаил Шеремет назвал уехавших из России граждан «бессовестными паразитами», которые «долго наживались в России, а затем её предали». Спикер Госдумы Вячеслав Володин также поддержал арест имущества релокантов, заявив, что они должны нести ответственность за противоправные действия, даже находясь за рубежом.

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Правозащитники уже окрестили документ «законом о заложниках». Адвокат Николай Полозов заявил, что это окончательное оформление новой модели собственности: «ваша квартира, счета, бизнес и имущество остаются у нас в заложниках», если вы не лояльны политически. Главная цель, как считают эксперты, — прекратить финансовую подпитку «несистемной» оппозиции из-за рубежа.

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