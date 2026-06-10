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В МИД России прокомментировали удар ВСУ по Севастополю

Lenta.ru

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию музея «Оборона Севастополя» вызвала пожар, зданию причинен ущерб.

В МИД России прокомментировали удар ВСУ по Севастополю
© ТАСС

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.

«По данным властей Севастополя, удар носил преднамеренный характер. Это неприкрытый акт вандализма и варварства, нацеленный на уничтожение исторической памяти», — сказано в материале.

По данным российского внешнеполитического ведомства, полотно «Штурм 6 июня 1855 года» получило критические повреждения.

Стала известна реакция ЮНЕСКО на атаку ВСУ на музей-панораму в Севастополе

Об атаке по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» сообщили утром в среду, 10 июня. В Кремле, комментируя произошедшее, заверили, что объект культурного наследия обязательно восстановят.