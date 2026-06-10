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Путин разрешил ЦБ, Спецсвязи и инкассаторам самостоятельно пресекать атаки БПЛА

Газета.Ruиещё 5

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предоставил Центральному банку России, организации специальной почтовой связи и инкассаторам самостоятельно пресекать атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Путин разрешил Центрбанку и инкассаторам самостоятельно пресекать атаки БПЛА
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Согласно закону, организации смогут подавлять сигналы управления, повреждать или полностью уничтожать дроны, не дожидаясь действий профильных служб. При этом приоритетной названа защита объектов ЦБ, в том числе расположенных на территории регионов России.

Закон вступает в силу в день его официального опубликования.

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Накануне депутат Госдумы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в нижней палате парламента рассмотрят поправки в законодательство, связанные с защитой от налетов вражеских БПЛА. Он отметил, что действующие нормативы были разработаны в других условиях, не учитывая современных угроз.