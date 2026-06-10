Послы Великобритании, Франции и Германии обратились с просьбой о встрече с заместителем главы Министерства иностранных дел России. Об этом в среду, 10 июня, сообщил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

© Вечерняя Москва

Он заявил, что Москва готова выслушать их предложения, но выразил сомнение в их конструктивности, учитывая предыдущие оскорбительные высказывания руководителей этих стран в адрес России.

— Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на какие-то конструктивные мысли, после того как лидеры, руководители этих послов, говорили оскорбительные вещи про Россию, переходили на личности многократно, — передает слова дипломата РИА Новости.

Ранее сопредседатель Левой партии Германии Ян ван Акен предложил кандидатуру экс-канцлера Ангелы Меркель в качестве возможного посредника Европейского союза на переговорах между Россией и Украиной. Сама Меркель выразила надежду, что через десять лет конфликт на Украине завершится.

Лавров указал на риторику «без году неделя» члена НАТО о России

Кроме того, Меркель прокомментировала идею выдвинуть ее в качестве посредника при консультациях ЕС и России. Она выразила мнение, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны вести действующие политики объединения.