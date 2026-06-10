Мединский одним словом охарактеризовал тех, кто ударил по «Обороне Севастополя»

Операторы дронов, которые нанесли удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», являются фашистами, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, ВСУ нанесли удар с использованием зажигательного боеприпаса по зданию музея в ночь на среду, 10 июня. Власти Севастополя отметили, что полотно панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» практически уничтожено.

Вместе с тем, фрагменты оригинала панорамы обороны Севастополя авторства Франца Рубо второй раз (первый — 25 июня 1942 года, во время Великой Отечественной войны) чудом уцелели.

«Фашисты», — коротко охарактеризовал тех, кто ударил по музею, Мединский.

К своей публикации он прикрепил архивные и современные фото разрушенного музея.

Один из главных символов Севастополя выгорел после удара ВСУ

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Киев начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить.