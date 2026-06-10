Мир на Украине возможен только после того, как ее правительство подпишет полную капитуляцию, рассказал в беседе с журналистами News.ru первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

Журавлев подчеркнуть, что российской армии следует оказывать давление на противника на всех фронтах, обстреливать прифронтовую зону, готовить крупномасштабное наступление, армейскую операцию по освобождению Украины.

«И на наших условиях подписывать капитуляцию — тогда и наступит мир на всей Украине, другой вариант сейчас вообще сложно себе представить», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, в настоящее время Владимир Зеленский всячески препятствует переговорам с российской стороной, наглядно показывает, что на самом деле ему не требуется введение режима прекращения огня.

Депутат уточнил, что ВСУ ежедневно обстреливают жилые дома, бьют по пассажирским поездам, сознательно убивают детей и женщин.

Ранее сообщалось, что в последние годы аналитики западных СМИ назвали десятки сценариев завершения конфликта на Украине. В 2022-2024 годах эксперты полагали, что Киеву удастся нанести стратегическое поражение России, заключить мир на выгодных для себя условиях.

Глава МИД Финляндии назвала условия для мира на Украине

В 2025-2026 годах тональность публикаций стала более минорной — специалисты допустили, что количество сценариев фактически сократилось до двух — полное или частичное поражение Украины, последующий раздел территории республики между соседними странами.