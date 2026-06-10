Россия выставила Армении жесткий ультиматум

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Армению к незамедлительному выбору между двумя интеграционными векторами — Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Соответствующее заявление глава российского дипведомства сделал в ходе пресс-конференции, состоявшейся после заседания глав МИД стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает RT.

Как отметил Лавров, в Армении уже принят законодательный акт о намерении вступить в Евросоюз, что, по его словам, переводит вопрос в практическую плоскость и не оставляет пространства для дальнейших отлагательств. Ситуация, подчеркнул министр, требует от Еревана чёткого и быстрого решения.

Российский министр также предупредил, что армянской стороне вряд ли удастся одновременно сохранять полноценное участие и в ЕАЭС, и в европейских структурах. Лавров образно охарактеризовал такую попытку как стремление «усидеть на двух стульях», которое, по его убеждению, обречено на провал.

Лавров добавил, что позиция Москвы относительно дальнейшего членства Армении в том или ином объединении была изложена армянским коллегам предельно прозрачно — «без намёков и двусмысленности», и в российском внешнеполитическом ведомстве ожидают от Еревана соответствующих шагов с учётом этой позиции.