Лавров: Армения активно наращивает сотрудничество с НАТО

Армения на системной основе наращивает взаимодействие с НАТО.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Не участвуя в ОДКБ, оставаясь формально членом более уже двух лет, по-моему, армянские коллеги не приезжают на мероприятия. Одновременно активно наращивают сотрудничество со странами - членами НАТО, идут военные учения, закупается продукция военного назначения, [идет] обмен делегациями по военной лини и с НАТО, и с Евросоюзом, который тоже сейчас превращается в милитаризованную структуру", - сказал Лавров.

Ранее в МИД Армении заявляли, что Ереван надеется на дальнейшее укрепление партнерства с НАТО, в том числе путем продолжения участия в программе альянса "Партнерство во имя мира" - механизма двустороннего военного сотрудничества блока со странами, не являющимися его участниками.

План индивидуального партнерства между Арменией и странами НАТО был подписан в декабре 2005 года. Среди заявленных целей - содействие проведению реформ в сфере обороны, создание эффективных военных институтов, обеспечение гражданского контроля над вооруженными силами, развитие миротворческого и гуманитарного потенциала, возможность консультации со странами - членами НАТО в случае внешней агрессии.