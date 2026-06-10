Лавров высказался о переговорах с Евросоюзом по Украине

Европейский союз (ЕС) провалил все имевшиеся у него шансы помочь в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Если Евросоюз хотел искренне помочь урегулированию конфликта, у него было таких шансов немало, и он их все провалил», — сказал он.

Лавров отметил, что ЕС пытается выйти на авансцену переговорного процесса, надеясь увеличить свою значимость на международной арене. При этом, по словам министра, рассчитывать на какое-то чудо в свете желания ЕС помочь в украинском урегулировании не стоит.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что евроинституты могли бы сформировать рабочую группу для участия в переговорном процессе по Украине. Она уточнила, что в состав такой группы должны войти люди, хорошо знающие Россию.