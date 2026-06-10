МИД высказался о возможности объединения Молдавии и Румынии

Молдавия в случае объединения с Румынией полностью потеряет свою идентичность и свою культуру.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в ответ на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Молдавия потеряет не то, чтобы какие-то свои отдельные районы, она просто саму себя потеряет. (...) Почему? Потому что уже сейчас отказывают людям в их национальностях, в их языке, в их культуре», — прокомментировала пресс-секретарь МИД слова бывшего президента Молдавии, лидера Партии социалистов Игоря Додона о возможности объединения с Бухарестом.

Захарова отметила, что речь идет о фактическом поглощении Молдавии Румынией вместо отсылок к общему периоду истории. По ее оценке, Кишинев фактически рассматривает такой сценарий как опцию на случай неудачи евроинтеграционных процессов.

Дипломат также прокомментировала слова Додона о возможной потере Молдавией непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Гагаузии, подчеркнув, что жители регионов неоднократно выражали стремление сохранить надежные отношения с Россией. По мнению пресс-секретаря МИД, более вероятным и опасным сценарием является втягивание Кишинева в конфликт на Украине.

«Россия будет делать все возможное, чтобы этого не допустить, и призываем всех, кому дорог мир на Днестре, прилагать все усилия для преодоления такого сценария», — высказалась Захарова.

Ранее Игорь Додон предрек в интервью «Ленте.ру» потерю Молдавией ряда регионов в случае объединения с Румынией. По мнению экс-президента республики, объединение с Румынией также вызовет дестабилизацию в регионе.