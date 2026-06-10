Такие действия Киева, как атака на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", лишний раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы. И эта борьба завершится победой для России, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой", - указал представитель Кремля.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на среду из-за целенаправленного удара украинского беспилотника загорелось здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", пожару был присвоен высокий 4-й ранг, пострадавших и погибших нет.

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По его данным, панорама практически полностью уничтожена. Он отметил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны, и заверил: как и в середине ХХ века панорама вновь будет восстановлена.