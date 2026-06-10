Песков: Путин проинформирован о взрыве в Балашихе

Президент России Владимир Путин получил доклад о взрыве в подмосковной Балашихе. Глава государства получил информацию об инциденте точно так же, как он получает ее о всех подобных случаях, заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается", - указал представитель Кремля.

Песков добавил, что детали "не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется".