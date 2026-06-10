Песков высказался о возможной встрече Путина и Пашиняна

Пока точной договоренности о встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна нет. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что 14 июня ожидается объявление итогов выборов в Армении.

«Там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее, то есть достаточно сложно и долго», - пояснил Дмитрий Песков.

Он также отметил, что точных договоренностей о встрече лидеров России и Армении пока «никаких нет».

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Напомним, что выборы в парламент Армении состоялись 7 июня. Партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов избирателей. Ожидается, что она

получит нужное для формирования правительства число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.