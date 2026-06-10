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Госдума считает недопустимой агрессию США по отношению к Кубе

Газета.Ru

США давно надо успокоиться в вопросе Кубы, республика давно живет своей жизнью. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам перед пленарным заседанием нижней палаты парламента, передает РИА Новости.

Госдума считает недопустимой агрессию США по отношению к Кубе
© РИА Новости

Депутаты в среду рассмотрят проект заявления к ООН и национальным парламентам по теме невмешательства США в дела Кубы.

«Что касается Соединенных Штатов Америки: им надо давно уже успокоиться, потому что Куба живет своей жизнью, но создаваемые ей проблемы ничего хорошего не несут...», — сказал Володин.

По его словам, все депутаты поддержали обращение и считают недопустимым вмешательство в дела суверенного государства, которое «находится в тяжелейшей ситуации блокады».

До этого Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал США немедленно снять санкции против Кубы из-за угрозу жизни людей.