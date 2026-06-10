В России отреагировали на желание Додика вступить в ЕС

Категоричные заявления о желании Республики Сербской вступить в Евросоюз делать рано, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на соответствующее высказывание председателя ведущей политической партии РС «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Милорада Додика.

«Надо проверить, что на самом деле было сказано и каковы реальные намерения. Но если такие намерения высказаны с оговорками, которые ограничивают их участие в военно-политических играх альянса, то надо смотреть, как это будет воспринято, во-первых, народом Республики Сербской, во-вторых, как это будет воспринято в самом альянсе», — высказался Карасин.

Какие-то категоричные заявления, наверное, делать рано. Надо изучить ситуацию

Ранее Додик заявил, что Республика Сербская хочет в Европейский союз (ЕС), но без участия в его военных планах. Он добавил, что республика пытается избежать втягивания в геополитические разногласия.

Додик сообщил Лаврову, что Республика Сербская обеспокоена милитаризацией ЕС

При этом Додик охарактеризовал нынешнее руководство объединения как худшее за всю историю, по этой причине Республике Сербской лучше подождать прихода «новых людей».