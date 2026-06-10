Москва предупредила ЕС о грубейшем нарушении из-за нефтяных танкеров

Россия предупредила Евросоюз о недопустимости использования военно-морской миссии IRINI в Средиземном море для задержания судов, перевозящих нефть. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие планы грубейшим попранием международных норм.

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Она подчеркнула, что досмотр или захват нефтеналивных танкеров со стороны европейских кораблей станет незаконным действием.

«Задействование Европейским союзом кораблей развернутой в Средиземном море военно-морской операции IRINI для досмотра или захвата, как теперь они говорят, судов, перевозящих нефтепродукты, станет грубейшим нарушением международного права», — заявила дипломат.

На данный момент официального решения Брюсселя о расширении полномочий миссии IRINI не принималось. Однако в МИД РФ уже предупреждают о последствиях в случае реализации таких намерений.