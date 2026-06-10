Москва предупредила ЕС о грубейшем нарушении из-за нефтяных танкеров
Россия предупредила Евросоюз о недопустимости использования военно-морской миссии IRINI в Средиземном море для задержания судов, перевозящих нефть. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие планы грубейшим попранием международных норм.
Она подчеркнула, что досмотр или захват нефтеналивных танкеров со стороны европейских кораблей станет незаконным действием.
«Задействование Европейским союзом кораблей развернутой в Средиземном море военно-морской операции IRINI для досмотра или захвата, как теперь они говорят, судов, перевозящих нефтепродукты, станет грубейшим нарушением международного права», — заявила дипломат.
На данный момент официального решения Брюсселя о расширении полномочий миссии IRINI не принималось. Однако в МИД РФ уже предупреждают о последствиях в случае реализации таких намерений.