В Крыму ответили на атаку панорамы «Оборона Севастополя»

Как заявил в интервью aif.ru первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, правильным ответом на атаки БПЛА ВСУ таких объектов как музей-панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» будет освобождение исторических российских земель.

Панорама получила серьезные повреждения в результате удара в ночь на 10 июня. После атаки загорелась крыша здания, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Панорама была открыта в 1905 году к 50-летию героической обороны города в годы Крымской войны. Ее площадь превышает 1,6 тысяч квадратных метров.

Цеков считает, что самый правильный ответ – «возвращение в состав России исконных территорий».

Появились кадры уничтоженной ударом ВСУ панорамы "Оборона Севастополя"