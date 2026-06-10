Владимир Зеленский творит на Украине "бред космического масштаба", запрещая книги русских писателей, включая Михаила Булгакова. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила о словах Зеленского, который в 2021 году заявил, что "новость про запрет Булгакова на Украине - это, сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба".

"Сегодня мы видим, что бред космического масштаба реализован как раз таки Зеленским на Украине руками его подельников. И самое главное - они даже этого не стесняются. Такое впечатление, что они гордятся, что в очередной раз всех обманули. Опять же, есть маленький нюанс: обманули они свой собственный народ", - отметила Захарова.

Как указала официальный представитель МИД РФ, на Украине Булгакова исключили из школьной программы, а памятники ему снесли.