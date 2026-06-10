Захарова: Зеленский творит "бред космического масштаба"
Владимир Зеленский творит на Украине "бред космического масштаба", запрещая книги русских писателей, включая Михаила Булгакова. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила о словах Зеленского, который в 2021 году заявил, что "новость про запрет Булгакова на Украине - это, сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба".
"Сегодня мы видим, что бред космического масштаба реализован как раз таки Зеленским на Украине руками его подельников. И самое главное - они даже этого не стесняются. Такое впечатление, что они гордятся, что в очередной раз всех обманули. Опять же, есть маленький нюанс: обманули они свой собственный народ", - отметила Захарова.
Как указала официальный представитель МИД РФ, на Украине Булгакова исключили из школьной программы, а памятники ему снесли.
"За последние годы только по официальным украинским данным уничтожено свыше 11 млн книг на русском языке. Они же продолжают делать вид, что все нормально, что они не варвары, что они никакие не нацисты", - резюмировала дипломат.