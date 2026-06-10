Россия обратилась с призывом к США

Захарова: Россия призывает США и Иран к сдержанности
Россия призывает Соединённые Штаты и Иран к сдержанности и напоминает о неприемлемости атак на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Призываем стороны к сдержанности, к немедленному прекращению военных атак. Напоминаем о категорической недопустимости нападений на гражданскую инфраструктуру», — сказала она на брифинге.
Ранее КСИР сообщил, что в ответ на атаки США нанёс удары по силам 5-го флота Соединённых Штатов в Бахрейне.
Иран выступил с предупреждением после новых ударов США
Представители командования США заявили о завершении ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолётом.