Россия обратилась с призывом к США

Россия призывает Соединённые Штаты и Иран к сдержанности и напоминает о неприемлемости атак на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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«Призываем стороны к сдержанности, к немедленному прекращению военных атак. Напоминаем о категорической недопустимости нападений на гражданскую инфраструктуру», — сказала она на брифинге.

Ранее КСИР сообщил, что в ответ на атаки США нанёс удары по силам 5-го флота Соединённых Штатов в Бахрейне.

Иран выступил с предупреждением после новых ударов США

Представители командования США заявили о завершении ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолётом.