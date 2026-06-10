Запад занимается шулерством неописуемого масштаба, заманивая страны обещаниями евроинтеграции, а затем выжмет из них все соки и бросит. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя информацию о намерении Евросоюза (ЕС) закрыть въезд военнообязанным украинским беженцам.

"Отличительной чертой западноевропейских интеграционных процессов является то, что в критический момент они откажут вам в поддержке, на которую вы ориентировались, когда вступали или отказывались от части своего суверенитета именно ради того, чтобы получить долгосрочные бонусы: защиту, поддержку в сложный момент, ответственность. Но эти институции никогда вам этого не дадут. Примеров огромное количество", - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что вмешательство в выборы и продвижение собственных кандидатов - это не демонстрация ответственности и покровительства.

"Они делают это не для этих стран, а для себя, - указала официальный представитель МИД. - Когда ты позволяешь вмешиваться во внутренние дела, ты жертвуешь частью суверенитета, но ради чего? Ради протектората, поддержки "большого брата"? Вот именно ее не будет. "Большой брат" выжмет все соки, заберет редкоземельные металлы, чернозем, поставит на счетчик жесточайших кредитов, а когда ты скажешь, что совсем плохо, - вывалит на голову ту самую проблему, которую обещал решить".

Именно это, подчеркнула Захарова, сейчас происходит с Украиной. Комментируя тему поддержки странами Евросоюза предложения лишить украинских мужчин мобилизационного возраста права на временную защиту, которой те пользовались в ЕС, дипломат сказала: "Сначала их поманили на что? На права человека и на то, что они станут частью вот этого "русофобского фона" - ведь Западная Европа должна была демонстрировать свои русофобские настроения. Кто-то должен был обеспечивать "русофобский фон", кто-то должен был демонстрировать, как Западная Европа якобы ненавидит Россию. Эту роль сыграли вот эти вот отъехавшие с территории Украины. А дальше все - дальше они не нужны".

"Это невероятный обман, шулерство неописуемого масштаба", - дала оценку ситуации Захарова.

Официальный представитель МИД предупредила, что аналогичным образом Запад будет поступать с другими странами постсоветского пространства, Азии, Африки и Латинской Америки.