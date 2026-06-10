Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в армянском обществе существует явный запрос на развитие отношений с Россией, в эфире радио Sputnik.

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По словам Захаровой, граждане Армении ценят реальные экономические выгоды от участия в евразийских интеграционных структурах, а не политические обещания. Она подчеркнула, что поддержка этого курса основана на честной оценке практических результатов сотрудничества.

Захарова отметила, что пребывание в этих объединениях приносит Армении «осязаемые блага», которые видны и понятны обычным людям. Дипломат добавила, что такой выбор населения не является результатом манипуляций или пропаганды. Напротив, это осознанное решение, продиктованное прагматичным подходом и оценкой конкретных достижений.

Она также обратила внимание на взаимный характер этого запроса, существующего как в армянском, так и в российском обществе. По мнению представителя МИД, люди поддерживают двусторонние связи, потому что видят реальную отдачу от этого партнерства в повседневной жизни. Именно этот фактор, по словам Захаровой, является фундаментом для укрепления отношений между странами.