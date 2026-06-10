Захарова возмутилась ситуацией вокруг отстраненного главного прокурора МУС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась ситуацией вокруг временно отстраненного главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который выдавал ордера на арест глав государств, в то время как сам МУС не определился, достоин ли тот занимать свою должность.

"Вот сейчас прекрасная новость пришла о том, что главного прокурора так называемого Международного уголовного суда Карима Хана временно отстранили от должности в связи с подозрением в сексуальных домогательствах, - сказала дипломат в эфире радио Sputnik. - Я просто напомню, что с мая 2025 года он уже год не исполнял полномочия из-за вынужденного самоотвода".

Захарова обратила внимание, что Карим Хан "выдает ордера на арест глав государств, которые не входят в эту структуру".

"И он же самоотстранился. А теперь вы его "временно отстраняете". И все это длится месяцами и годами, потому что вы не понимаете, достойный этот человек или недостойный", - обрисовала ситуацию официальный представитель МИД РФ.