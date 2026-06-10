Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа, уставшая от бремени украинских беженцев, начала активно от них избавляться. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель МИД РФ добавила, что особенно сильна эта «усталость» в странах Западной Европы. Захарова отметила, что в некоторых случаях обсуждается возможность прямой депортации украинцев в зону боевых действий.

«То тут, то там разговоры, а то и не разговоры, о списках тех, кого можно официально сразу отправлять на фронт», - заявила Захарова.

Судьба украинских мужчин призывного возраста обсуждалась 4 июня на встрече министров внутренних дел ЕС. Глава МВД Австрии Герхард Карнер призвал лишить украинцев в возрасте от 23 до 60 лет автоматического статуса временной защиты с марта 2027 года - уже через девять месяцев. СМИ писали, что эта мера не должна затронуть тех украинских мужчин, которые уже находятся на территории Евросоюза.

Швеция и Польша поддержали идею ограничения временной защиты для украинских мужчин призывного возраста, а Эстония и Люксембург высказались против. Власти Германии выступают за продление статуса временной защиты, однако настаивают на пересмотре действующих правил.

Глава МВД страны Александр Добриндт заявил, что для мужчин призывного возраста необходимо отменить автоматическое получение этого статуса. Вместо упрощенного порядка им придется проходить стандартную и более строгую процедуру оформления полноценного убежища.

По украинским законам, мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет с августа 2025 года разрешено выезжать из страны. Таким образом, они под ограничения не подпадают. Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет действует запрет на выезд - за исключением некоторых категорий (к примеру, отцы-одиночки).