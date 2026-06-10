Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал инопланетян помочь убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.

"Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, пожалуйста, проявите свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку", - написал он в X.

Дмитриев в своем обращении к инопланетянам указал, что в похищении или зондировании нет необходимости. По его словам, до Стармера просто нужно донести мнение людей о нем, а также дать понять, что он может дать надежду западной цивилизации благодаря своей отставке.