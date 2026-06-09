Небензя назвал риски политизации работы ООН по ядерной программе Ирана

Политизация работы Совбеза ООН по ядерной программе Ирана подстегнет спираль эскалации, навредит перспективам переговорного решения, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, накануне Соединенные Штаты пригрозили вынести вопрос ядерных инспекций в Иране на рассмотрение Совбеза ООН.

Журналисты уточнили, что Вашингтон внес требование по инспекциям в проект резолюции, которую могут утвердить в ходе текущей сессии Совета управляющих агентства в Вене. Они добавили, что аналогичный документ послужил поводом для ударов США и ЦАХАЛ по Ирану в июне 2025 года.

«Желаем подчеркнуть, что дальнейшая политизация работы СБ ООН по данному сюжету лишь подстегнет дальнейшее раскручивание спирали эскалации, а также будет негативно влиять на перспективы переговорного решения», — отметил Небензя.

Дипломат разъяснил, что такой подход будет мешать формированию условий для возобновления проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране, которая была подорвана из-за действий США и Израиля.

Доклады МАГАТЭ по Ирану никогда не указывали на конверсию иранскими инженерами урана для военных целей, напомнил постпред.