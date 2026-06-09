Небензя: политизация работы СБ ООН по Ирану помешает возобновить деятельность МАГАТЭ

Политизация работы Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросу санкций в отношении Ирана приведет лишь к дальнейшей эскалации, а также помешает сформировать условия для возобновления работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в исламской республике. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Дальнейшая политизация работы СБ ООН по данному сюжету лишь подстегнет дальнейшее раскручивание спирали эскалации, а также будет негативно влиять на перспективы переговорного решения, - сказал он на заседании Совбеза по санкциям в отношении Ирана. - Помимо этого, такой неконструктивный подход будет мешать формированию условий для возобновления проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране, которая была подорвана в результате незаконных и безрассудных действий США и Израиля".

Глава российского постпредства также указал, что "никаких оснований для проведения брифинга" комитета Совбеза 1737 по иранским санкциям "нет и не будет". "Данный орган прекратил существование в 2015 году, и каких-либо решений о возобновлении его работы совет не принимал", - отметил Небензя.