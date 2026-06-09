Спецпредставитель Путина пошутил о новом кандидате в президенты США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, рассуждая о президентских выборах в США, пошутил о возможной кандидатуре бывшего вице-президента США Камалы Харрис. Он описал такое развитие событий двумя словами в соцсети X.

«Команда мечты», — написал Дмитриев.

Дмитриев прокомментировал протесты против Мерца

Так он прокомментировал новость, что Харрис хочет принять участие в предвыборной гонке вместе с конгрессвумен от Демократической партии Александрией Окасио-Кортес в качестве вице-президента.

Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер может одержать успех на предварительных выборах кандидата от Демократической партии для следующих президентских выборов.