Владимир Зеленский проиграл свой собственный народ в карты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Ранее украинский лидер с пафосом сообщил, что у него не было карт на руках. Но в его активе были люди, умные и смелые. Он добавил, что эти люди стали своего рода козырями Украины.

«Ключевые слова — были, люди, карты. Организовав беспощадную могилизацию «смелых» и «умных», Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестёрки», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, противостояние для украинского лидера — это казино, но на кон в нем ставятся не деньги или акции, а жизни миллионов людей.

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Дипломат отметила, что в июне загнанный в угол Зеленский снова побежал к своим кураторам за новой дозой денег, вооружений, пушечного мяса.

«Банковой банковать уже нечем — заложено всё на несколько поколений вперёд», — резюмировала Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно поднимал тему карт в разговорах о Зеленском. Так, 21 февраля 2025 года он констатировал, что политик проделал плохую работу по части переговорного процесса, вел диалог «без карт в рукаве».

29 апреля 2025 года американский лидер заметил, что у Зеленского «нет карт, но он просит все больше и больше».