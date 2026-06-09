Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский проиграл свой народ. Так она прокомментировала слова Зеленского о том, что живые люди - смелые и умные граждане - являются главными "картами" Украины. "Война для него — казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов", — написала дипломат. Захарова добавила, что "загнанный в угол наркоман" вновь прибежал к своим покровителям за "очередной дозой" и теперь в Лондоне дрожащей рукой требует еще больше денег, оружия и "пушечного мяса". До этого украинский Telegram-канал УНИАН сообщил, что в ходе встречи "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания) с Зеленским последний предлагал британскому премьер-министру Киру Стармеру потратить деньги российского бизнесмена Романа Абрамовича на систему противовоздушной обороны Украины. По словам Зеленского, он обсудил со Стармером судьбу £2,4 млрд, полученных от продажи Абрамовичем футбольного клуба "Челси".