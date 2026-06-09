Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Казань, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент ТАСС.

Заседание пройдет 10 июня в рамках председательства России в ОДКБ в 2026 году.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министры на заседании в узком составе обменяются мнениями о состоянии международной и региональной обстановки, а также о перспективах дальнейшего развития сотрудничества в рамках ОДКБ. Лавров также проинформирует коллег об инициативах, направленных на реализацию приоритетов текущего российского председательства в ОДКБ.