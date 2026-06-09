Сальдо: Киев публикует фейки о Херсонской области, чтобы посеять панику
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что от его имени киевский режим публикует фейковые новости о регионе.
"Противник опять распространяет фейки от моего имени. В сети снова разгоняют поддельные сообщения и видео. Появляются вбросы про эвакуации, "кризисы", закрытия, экстренные решения и прочую чушь, цель которой - посеять тревогу среди жителей Херсонской области", - написал он в "Максе".
Сальдо призвал жителей региона доверять только официальным источникам.
"Мои официальные площадки: "Макс", Telegram, "ВКонтакте", Одноклассники и официальный сайт. Других каналов, чатов, рассылок и "закрытых источников" у меня нет. Также мои заявления и комментарии могут публиковаться в центральных СМИ, на канале администрации Херсонской области или на ТРК "Таврия". Если сообщение появилось где-то еще, его нужно воспринимать как фейк. Не пересылайте такие материалы, не помогайте врагу разгонять панику", - добавил он.