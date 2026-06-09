Сальдо: Киев публикует фейки о Херсонской области, чтобы посеять панику

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что от его имени киевский режим публикует фейковые новости о регионе.

"Противник опять распространяет фейки от моего имени. В сети снова разгоняют поддельные сообщения и видео. Появляются вбросы про эвакуации, "кризисы", закрытия, экстренные решения и прочую чушь, цель которой - посеять тревогу среди жителей Херсонской области", - написал он в "Максе".

Сальдо призвал жителей региона доверять только официальным источникам.