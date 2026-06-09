В МИД прокомментировали задержание в Таиланде лже-жены посла России

Россиянам следует быть бдительными при поездках за границу, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в публикации в Telegram-канале.

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Накануне полиция Таиланда рассказала, что правоохранители задержали в международном аэропорту Бангкока гражданку РФ по обвинению в использовании мошеннических схем в отношении живущих в Таиланде соотечественников.

Российские волонтеры уточнили, что аферистка представлялась женой высокопоставленного сотрудника российской дипмиссии в Бангкоке и предлагала за деньги «решать вопросы», связанные с оформлением документов.

«Будьте бдительны — проверяйте и только потом доверяйте!» — призвала Захарова.

Ранее правоохранители Таиланда сообщили, что задержали в Бангкоке гражданина России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Во время акции силовики изъяли у него смартфон, четыре банковские книжки, шесть карточек банкоматов и паспорт.

Кроме того, стражам порядка удалось провести на Бали успешную операцию по захвату наркоторговцев. В ходе акции они задержали россиянку и ее помощника. У женщины при себе был чемодан с гашишем из Таиланда.