В России заявили о сложном положении Пашиняна после выборов

Зампредседателя комитета Госдумы России по информполитике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в сложном положении после выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Матвейчева, партия Пашиняна не сможет завоевать конституционное большинство на выборах. Это, как считает депутат, ставит премьер-министра в сложное положение — без конституционного большинства Пашинян не сможет нести обязательства перед Азербайджаном и Турцией, а также договариваться с Россией и оппозицией.

«Пашинян лишился конституционного большинства и попадает в сложную для себя ситуацию», — заявил Матвейчев.

Напомним, что выборы в парламент Армении состоялись 7 июня. Партия Пашиняна набрала на них 49,81% голосов.