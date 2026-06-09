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Депутат Колесник: Россия отвечает на все удары ВСУ по законам войны

Газета.Ru

Россия не меняла свою тактику ответа на удары ВСУ, российская сторона в качестве своих целей выбирает только военные объекты, не уподобляясь террористическим наклонностям Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

В Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ
© Газета.Ru

«Мы бьем по логистическим цепочкам, разрушаем военную инфраструктуру. Мы не меняем стиля. Это по законам войны. А бить по мирному населению, которое едет отдыхать – последнее дело для военного человека. Тем не менее для Киева это уже типичная террористическая тактика», – заявил депутат.

Он отметил, что Россия постоянно наносит ответные удары по Украине, так что ни одна атака не остается без ответа.

«Мы об этом мало говорим, что все время отвечаем. И люди думают, что мы не отвечаем на эти террористические атаки. А мы отвечаем, и очень жестко», – подчеркнул Колесник.

Мост в районе Чонгар на границе между Крымом и Херсонской областью вновь пострадал после атаки беспилотников ВСУ. Движение по переправе было вынужденно перекрыто. На месте находятся специалисты профильных служб.

Ранее в Госдуме обвинили ВСУ в ударе по отпускникам.