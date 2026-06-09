Условия западных держав по урегулированию многолетнего кризиса на Украине являются тупиковыми, не учитывают ситуацию на земле, заявил журналистам крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит.

Лидеры по итогам часовой беседы выдвинули ряд условий, в частности, потребовали от России согласиться на немедленное и полное прекращение огня, призвали компенсировать Украине ущерб, предоставить гарантии безопасности.

По словам Батурина, Макрон, Мерц и Стармер не желают учитывать реальную ситуацию, слышать и слушать Россию. Они выдвинули тупиковые условия, не придумали ничего нового.

«Заявления так называемой «евротройки» являются не стремлением к завершению конфликта и диалогу, а выдвижением заведомо невыполнимых требований и переговорных позиций», — подчеркнул эксперт.

Аналитик отметил, что выдвинувшие неприемлемые условия страны взяли курс на милитаризацию, стремятся руками Украины нанести вред России, дестабилизировать ситуацию.

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По его оценке, Франция, ФРГ и Британия надеются поставить Москву в такое положение, при котором она согласится на сделку, в том числе, на их условиях.

Ранее военные эксперты сообщили, что ультиматум, выдвинутый на встрече лидеров западных держав, абсолютно неприемлем для России, не приведет к каким-либо, даже ничтожным, подвижкам в сфере урегулирования кризиса на Украине.