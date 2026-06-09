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Медведев назвал санкции Запада против России открытой войной

RT на русском

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал санкции Запада против Москвы открытой войной.

Медведев заявил об открытой войне Запада против России
© РИА Новости

В ходе пленарного заседания итогового отчётно-программного форума «Единой России» «Есть результат!» он сказал, что программа партии начала реализовываться в условиях пандемии, а затем против страны «были введены беспрецедентные санкции».

«По сути, началась открытая война Западного мира с нашей страной», — цитирует его РИА Новости.

В Европе заявили, что война с Россией уже началась

Ранее агентство Reuters сообщало, что в ЕС предложат включить 170 физлиц и юрлиц, в том числе 90 банков, в новый санкционный пакет.