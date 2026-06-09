Медведев заявил об открытой войне Запада против России

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал санкции Запада против Москвы открытой войной.

В ходе пленарного заседания итогового отчётно-программного форума «Единой России» «Есть результат!» он сказал, что программа партии начала реализовываться в условиях пандемии, а затем против страны «были введены беспрецедентные санкции».

«По сути, началась открытая война Западного мира с нашей страной», — цитирует его РИА Новости.

В Европе заявили, что война с Россией уже началась

Ранее агентство Reuters сообщало, что в ЕС предложат включить 170 физлиц и юрлиц, в том числе 90 банков, в новый санкционный пакет.