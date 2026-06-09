Киевское руководство категорически не настроено на поиск компромиссов для завершения конфликта, поскольку мирное урегулирование стало бы для Владимира Зеленского началом конца. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью ИС «Вести».

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По мнению дипломата, продолжение боевых действий стало для украинской элиты единственным способом удержаться на плаву.

«Для них война — это мать родная, особенно для верхушки, прежде всего для Зеленского», — пояснил он.

Небензя добавил, что завершение конфликта будет означать для украинского лидера политическую, а возможно, и физическую гибель, причем вовсе не от рук российских военных.

Постпред при ООН подчеркнул, что действующая власть в Киеве последовательно игнорирует все российские условия, направленные на урегулирование и устранение первопричин противостояния. Подобная позиция, по словам дипломата, делает ведение каких-либо содержательных переговоров невозможным.

«Никакого переговорного процесса, насколько я знаю, серьезно сейчас не ведется. Трехсторонние переговоры не ведутся», — резюмировал Василий Небензя.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал полную неспособность киевского режима к выполнению договоренностей. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эта системная проблема наблюдается в политике Украины на протяжении всего периода после государственного переворота.