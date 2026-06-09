В России призвали опередить Зеленского в его желании распорядиться деньгами Абрамовича

Президент Украины Владимир Зеленский хочет потратить деньги российского бизнесмена Романа Абрамовича, потому что Россия пока не приняла решение распорядиться ими со своей стороны, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

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Ранее сообщалось, что Зеленский предлагал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру потратить деньги Романа Абрамовича на систему противовоздушной обороны (ПВО). В частности, политик обсуждал с главой британского правительства идею взять 2,4 миллиарда фунтов и направить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти средства были получены в результате продажи Абрамовичем клуба «Челси».

«Я думаю, что у Зеленского есть соблазн распорядиться деньгами Абрамовича, потому что Российская Федерация пока не решила распорядиться ими со своей стороны. Абрамович один из активных участников приватизации 90-х годов. Совершенно очевидно, что многие приватизационные сделки были осуществлены с нарушением. В свое время в Государственной Думе рассматривался обстоятельный отчет Счетной палаты на сей счет», — сказал Новиков.

По словам парламентария, России следует распорядиться деньгами Абрамовича, учитывая, что стране необходимо проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине.

«Мне представляется очень полезным, чтобы у Зеленского не было желания договариваться со своими западными партнерами и патронами о том, чтобы отобрать деньги Абрамовича, сделать это раньше на уровне Российской Федерации, учитывая, что нам необходимо проводить специальную военную операцию на Украине для достижения задач по демилитаризации и денацификации Украины», — подчеркнул Новиков.

Ранее Зеленский подтвердил, что встречался с российским миллиардером Романом Абрамовичем. Президент Украины отметил, что в первую очередь бизнесмен хотел узнать, на что Киев готов в ходе мирных переговоров.