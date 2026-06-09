Песков сделал заявление о разговоре Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не стоит на повестке дня, но может быть оперативно согласован. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, лидеры России и США «при необходимости проводят телефонные разговоры».

«Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет», - сообщил Дмитрий Песков.

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Напомним, что в 2025-2026 годах Путин и Трамп провели в общей сложности 12 телефонных разговоров. Последний раз лидеры созванивались 29 апреля. В ходе переговоров обсуждались темы текущей повестки, в частности, урегулирование конфликта на Украине.