Песков отметил многочисленные сообщения о нарушениях на выборах в Армении

В Кремле отмечают многочисленные сообщения о нарушениях на выборах в Армении. Об этом во вторник, 9 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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— Там было много таких, непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место, — рассказал представитель Кремля.

Так, он ответил на вопрос журналистов о том, почему Кремль не будет торопиться с поздравлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил о своей победе на выборах, передает ТАСС.

8 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении прошли на фоне «беспрецедентного давления» на оппозицию и вмешательства со стороны западных стран. Она подчеркнула, что Москва заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении, а армянский народ является братским для России.

В тот же день наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе указали на заявления Никола Пашиняна, которые были адресованы оппозиционным политикам. В частности, среди них присутствовали угрозы возможными расследованиями и национализацией компаний.